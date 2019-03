Leppävaarassa vanhustentalon inva-paikoille ei voi pysäköidä, sillä isot hiekkakasat estävät autopaikkojen käytön

Espoo

Leppävaarassa vanhustentalon inva-paikoille ei voi pysäköidä, sillä isot hiekkakasat estävät autopaikkojen käy

Vanhustentalon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS soitti