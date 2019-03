Espoo

Onko Isossa Omenassa tartuntavaara? Potilaat jonottavat terveys­asemalle kirjasto­kävijöiden seassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveysasemia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matinkylän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun Espoossa epäiltiin tuhkarokkoa helmikuussa, suljettiin myös Iso Omenan kauppakeskuksessa sijaitseva palvelutori. Palvelutorilla on terveysaseman lisäksi muun muassa kirjasto ja Kelan palvelupiste.Tuhkarokkoepäily ahkerassa käytössä olevalla palvelutorilla herätti kysymyksen, miksi terveysasema on haluttu sijoittaa kirjaston viereen keskelle vilkasta ostoskeskusta. Nyt sairaat jonottavat terveysasemalle samassa tilassa muun muassa kirjaston ja Kelan asiakkaiden kanssa. Eikö tämä lisää riskiä tautien leviämiselle?Ei, sanoo Espoon terveyspalveluiden johtaja”Perinteisesti infektiot ovat sellaisia, että ne tarttuvat jo ennen oireita. Niitä siis tartutetaan jo kaupassa tai bussissa, ei vasta terveysaseman jonossa. Kun taudit tarttuvat ennen kuin on ihmisellä on edes oireita, tarkoittaa se, että terveen oloinen ihminen voi tartuttaa ihan samalla tavalla kuin oireilevakin ihminen. Tällöin sillä, että terveysasema olisi erillisellä tilassa, ei ole arvoa”, Svahn perustelee.Tuhkarokkoepäilyn takia Iso Omenan palvelutori oli suljettu yhden illan. Myöhemmin tuhkarokkoepäily osoittautui aiheettomaksi. Jälkikäteen tarkasteltuna palvelutorin sulkeminen saattoi olla turhan raju reaktio, Svahn sanoo.”Siinä lähdettiin liian järeästi liikkeelle. Normaalisti epäilyssä ei lähdetä tiloja tyhjentämään. Jos se olisi osoittautunut tuhkarokoksi, olisi kartoitettu niitä, joilla on mahdollinen riski sairastua. Sehän koskee vain niitä, joita ei ole rokotettu.”pyritään sijoittamaan sinne, missä ihmiset muutenkin liikkuvat. Se on kuntalaisten toive, Svahn sanoo. Espoossa monet liikenteen solmukohdat sijaitsevat nimenomaan kauppakeskusten yhteydessä.”Meidän lähtökohtanamme on kuntalaisten palveleminen. Asukkaat toivovat, että terveyspalvelut ovat hyvien kulkuyhteyksien päässä. Ihmiset myös toivovat, että monet palvelut ovat samassa paikassa, jotta niitä voi samalla kerralla hyödyntää.”Ison Omenan terveysasema on toistaiseksi Espoon ainut terveysasema, joka sijaitsee kauppakeskuksessa. Jatkossa terveysasemia saatetaan sijoittaa useammin kauppakeskusten yhteyteen, Svahn uskoo.”Tässä nyt pohditaan, millä perusteella palveluverkko kehittyy. Espoo on viiden keskuksen kaupunki. Kaupungin strategia viitoittaa siihen suuntaan, että terveyspalveluita sijoitettaisiin keskusten yhteyteen.”terveysasema muutti Ison Omenan palvelutorille tammikuussa. Aikaisemmin palvelutorilla toimi Mehiläisen pyörittämä terveysasema, jolta kaupunki ostaa terveyspalveluita. Nyt Mehiläisen terveysasema toimii Matinkylässä toisissa tiloissa.Matinkylän terveysasema muutti Isoon Omenaan, sillä vanhan terveysaseman tilat alkoivat käydä turhan vanhoiksi ja ahtaiksi eikä niiden remontoiminen olisi ollut kannattavaa.Svahn kertoo saaneensa terveysaseman sijoittamisesta palvelutorin yhteyteen enimmäkseen hyvää palautetta.”Ihmiset pitävät siitä, että terveysasemalle on helppo tulla ja sinne on hyvät liikenneyhteydet. Moni kokee, että onpa mukavaa, että kun menen verenpainekontrolliin, voin samalla lukea. Tai jos saa diabetesdiagnoosin, voi samalla poiketa kirjastoon hakemaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Toki on myös vastakkaisia mielipiteitä. Osa haluaisi mennä pois kauppakeskus­ympäristöstä ja saada lisää yksityisyyttä, etteivät kaikki kauppakeskuksessa kävijät näkisi, että nyt jonotetaan terveysasemalla.”Yksityisyyden tarpeeseen on Iso Omenan palvelutorilla pyritty vastaamaan muun muassa tuomalla tilaan sermejä ja sijoittelemalla pöytiä ja tuoleja uudestaan, Svahn kertoo.Mahdollisia tartuntavaaroja terveysasemien yhteydessä on tarkoitus vähentää myös ottamalla käyttöön videoajat lääkäreille ja sairaanhoitajille. Tällöin esimerkiksi influenssasta tai noroviruksesta kärsivän potilaan ei välttämättä tarvitsisi saapua terveysasemalle vaan hän voisi hoitaa asiansa videopuhelun välityksellä. Videovastaanotot on tarkoitus saada käyttöön tämän vuoden aikana.