Espoo

Yllättävä liikepaikka: Pariskunta perusti tiibetiläisen katukeittiön espoolaisen autokorjaamon portinpieleen

Tiibetiläistä

Pariskunnalle

Vielä

ruokaa ei ole kovin helppoa löytää Suomesta ja aivan ensimmäisenä sitä tuskin lähtee etsimään espoolaiselta autokorjaamoalueelta.Juuri sinne kuitenkin kannattaa tässä tapauksessa suunnata, sillä Lintuvaarassa olevan autokorjaamon portinpielestä löytyy tiibetiläinen katukeittiö ”Tibet Kitchen”.Lintukorven kadun varressa katukeittiötä pitävät Tenzin Rigchoe ja Ada Blomqvist kurkistavat värikkääseen asuntovaunuun rakennetusta keittiöstä pihalle. He ovat pyörittäneet katukeittiötä vasta pari viikkoa.”Tämän katukeittiön perustaminen oli oikeastaan minun ideani, sillä olen aina tykännyt kokkaamisesta”, kertoo tiibetiläistaustainen Rigchoe.Hän on aiemmin pitänyt pientä tiibetiläistä ravintolaa Pohjois-Intiassa, jossa Rigchoe ja Blomqvist aikoinaan myös tapasivat toisensa. Blomqvistillekin tiibetiläisten ruokien valmistus on myös entuudestaan tuttua.Listalta löytyvät esimerkiksi höyrytetyt ja uppopaistetut momot.”Minä oikeastaan lähinnä vain auttelen häntä”, kertoo Blomqvist, joka työskentelee myös joogaopettajana.katukeittiö on ensimmäinen. Se poikkeaa näkyvästi muusta lähiympäristöstään, sillä alueella mikään ei viittaa siihen, että juuri tähän kohdin kannattaa perustaa katukeittiö ja myydä ruokaa ohikulkijoille.Vastapäätä tietä on kierrätyspiste ja aivan välittömässä läheisyydessä useampi autokorjaamo. Parin sadan metrin päässä alkaa kuitenkin asuinalue.”Tämä on aika rauhallinen paikka, mutta ajattelimme kokeilla tässä, koska tällä alueella asuu kuitenkin paljon ihmisiä ja on myös joitakin yrityksiä. Päätökseen vaikutti myös se, ettei tällä alueella ole oikeastaan muita ravintoloita”, Blomqvist kertoo.Vielä he eivät ole kovin aktiivisesti mainostaneet katukeittiötään. Tähän mennessä osa asiakkaista on löytänyt paikalle siksi, että he ovat menneet korjaamaan autoa. Auton korjaamisen takia myös Blomqvist ja Rigchoe löysivät alun perin sekä tämän paikan että katukeittiövaunun.Blomqvist kertoo heidän tutustuneensa viereisen korjaamon omistajiin. Samalla ilmeni, että autokorjaamolla on tyhjillään oleva katukeittiövaunu. Blomqvist ja Rigchoe päättivät tarttua tilaisuuteen ja vuokrata vaunun.”Tämä oli meille helppo ratkaisu myös siksi, että voimme aloittaa paikasta, jossa saamme olla koko ajan. Tältä paikalta vaunua ei tarvitse siirtää joka yö pois”, Blomqvist kertoo.toiminta on sen verran alussa, ettei esimerkiksi vaunun ulkomuotoa ole juuri muutettu. Aiemmin eri paikassa sijainneesta espanjalaisesta katukeittiöstä kielivät vaunun maisema- ja tekstiteippaukset.Blomqvist mukaan heidän aikomuksena ei ole juuri liikkua vaunun kanssa, vaan pitää katukeittiötä autokorjaamon luona.”Mutta ehkä kesällä saatamme käydä jossain katuruokatapahtumassa”, Blomqvist pohtii.Tarkoituksena on tuoda tuoleja ja pöytiä katukeittiön ulkopuolelle, kunhan vain sen vieressä olevat suuret lumikasat ovat sulaneet.”Ajatuksena on tuoda myös projektori, jolla voimme näyttää kuvia ja dokumentteja tiibetiläisestä kulttuurista”, Rigchoe kertoo.