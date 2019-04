Espoo

Kauniaisten ja Espoon vaurailta alueilta on kovin hinku eduskuntaan – katso, ketkä ovat ehdolla naapuristasi

Kauniaisissa

HS:n

Kauniaisissa

Suomessa

asuvilla on poikkeuksellisen kova halu eduskuntaan. Tämä selviää HS:n kansanedustajaehdokkaiden asuinpaikkoja koskevasta selvityksestä.Kauniaisissa asuu vähintään 10 näissä eduskuntavaaleissa ehdolla olevaa. Määrä voi olla suurempikin, sillä HS ei onnistunut saamaan kaikkien ehdokkaiden asumistietoja. Kauniaisissa on ehdolla yli yksi ehdokas tuhatta asukasta kohti.Osuus on pääkaupunkiseudun postinumeroalueiden välisessä vertailussa suuri. Ainoastaan Vantaan Seutulassa (01769), Päiväkummussa (01420), Itä-Hakkilassa (01260) ja Vapaalassa (01650) sekä Helsingin Puotinharjussa (00900) on enemmän ehdokkaita asukasta kohti. Mukana vertailussa ovat alueet, joilta on vähintään kolme eduskuntavaaliehdokasta.Kauniaisissa ehdolla olevista kaksi edustaa kokoomusta, kaksi Rkp:tä ja kaksi kristillisdemokraatteja. Heidän lisäkseen Kauniaisissa asuu myös yksi liike nytin, vihreiden, piraattipuolueen sekä Suomen kommunistisen puolueen ehdokas.Kauniaisissa asuvien ehdokkaiden osuus on myös määrällisesti suurin, jos vertaa keskenään Espoon ja Kauniaisen alueita. Toiseksi eniten ehdokkaita on Matinkylästä (02230), jossa asuu kaikkiaan 8 ehdokasta. Kauniaisissa poliittinen edustus on huomattavasti Matinkylää vahvempi, sillä Matinkylän postinumeroalueella asuu yli kaksinkertainen määrä asukkaita Kauniaisiin verrattuna.HS selvitti ehdokkaiden asuinpaikkoja, sillä postinumeroaluetason asuintieto kertoo äänestäjille asuinkuntaa tarkempaa tietoa siitä, miten heidän alueensa ääni Arkadianmäellä mahdollisesti kuuluisi. Tieto ehdokkaiden asuinpaikasta on kiinnostava myös alueiden poliittisen osallistumisen ja eriytymiskehityksen kannalta.Katso tästä, ketkä ehdokkaistasi asuvat naapurustossasi.selvityksen perusteella osallistumishalu poliittiseen vaikuttamiseen on suurta alueilla, joilla asuu hyvin toimeentulevaa ja korkeasti koulutettua väkeä.Oheinen lista kertoo, miltä postinumeroalueilta on eniten ehdokkaita asukaslukuun suhteutettuna. Kärkikymmenikössä olevista alueista vain Niipperin (02920), Olarin (02210) sekä Malminmäki-Eestinlakson (02280) asukkaiden tulotaso on matalampi kuin Espoossa ja Kauniaisissa keskimäärin.Ilmiö toimii myös toiseen suuntaan, sillä alueilta, joilla asuu vähiten eduskuntavaaliehdokkaita on myös usein keskimääräistä pienemmät tulot. Tässä kohtaa poikkeukset tekevät Saunalahti-Kattilalaakso (02330) sekä Niittykumpu (02200). Kyseisillä alueilla on keskimääräistä parempi tulotaso, mutta alueilla asuu silti Espoon ja Kauniaisen sisäisessä vertailussa poikkeuksellisen vähän eduskuntavaaliehdokkaita.ja Espoossa asuvista ehdokkaista suurin osa pyrkii eduskuntaan kokoomuksen listoilta. Kokoomuslaisia ehdokkaita asuu alueella 15 eli useampi kuin joka kymmenes Espoossa ja Kauniaisissa asuvista ehdokkaista edustaa kokoomusta. Kokoomuslaisten yleisin kotipaikka on Kauniainen.Kokoomuksen jälkeen toiseksi suurin ehdokasryhmä on vihreät. Vihreillä on Espoossa ja Kauniaisissa yhteensä 13 ehdokasta, siis lähes 10 prosenttia ehdokkaista. Vihreiden yleisin kotipaikka on Pohjois-Tapiola, jossa asuu kaksi ehdokasta.Rkp:llä ja kristillisillä on Espoon ja Kauniaisten alueilla 12 ehdokasta kummallakin. Rkp:läisten suosituimmat asuinalueet ovat Kauniainen, Viherlaakso sekä Haukilahti. Kussakin asuu kaksi puolueen ehdokasta. Kristillisdemokraateilla suosituimmat alueet ovat Kauniainen sekä Espoonlahti. Molemmissa asuu kaksi ehdokasta.on sunnuntaina 14. huhtikuuta järjestettävissä vaaleissa kaikkiaan 2 468 ehdokasta. Espoossa tai Kauniaisissa asuu yhteensä 134 ehdokasta eli noin 5,4 prosenttia kaikista Suomen ehdokkaista.HS ei saanut selville 79 ehdokkaan asuinpaikkatietoa postinumeron tarkkuudella.Espoosta tällaisia ehdokkaita on 9. Heistä viisi on kokoomuksen, yksi Sdp:n, yksi perussuomalaisten, yksi liberaalipuolueen sekä yksi seitsemän tähden liikkeen ehdokkaana.