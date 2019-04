Espoo

Miksi lippualennus ei koske kaikkia eläkeläisiä?

vyöhyke- ja lippu-uudistuksesta on tuotu esiin mielipiteitä eri kulmista. Joku voittaa ja joku häviää, tehtiinpä niin tai näin.Kun katsoo vyöhykekuvaa, B-vyöhyke on suurempi Helsingistä itään kuin länteen. ABC-vyöhyke kallistuu nykyiseen seutulippuun nähden. Etelä-Espoo häviää tässä Matinkylästä länteen.70-vuotiaille on aikarajoitettu alennus, mikä on hyvä asia. Mietin vain, mistä tuo ikäraja on napattu. Miksi se ei ole eläkeikäraja? Eläkeläisen tuloja ei varmasti kukaan kadehdi.Nyt luodussa ikärajassa olisi myös kohtuullista, että alennus alkaisi sen vuoden alussa, kun täyttää 70 vuotta. Esimerkiksi Espoossa on yli 68-vuotiaille tarkoitettu urheiluranneke, jonka saa sinä vuonna, kun täyttää 68 vuotta, vuoden ensimmäisenä päivänä.