Espoo

Dokumentin Vekkulasta tehnyt Mika Koivusalo halusi saada elokuvansa valkokankaalle ja vuokraa siksi elokuvatet

Kirkon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kyllähän näihin lähes kaikkiin liittyy se, että joko se asia on sortunut tai kadonnut tai joku on kuollut. ”

Osan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutamia

Viime

Koivusaloll

e