Espoo

Miten on mahdollista, että kunnallinen hammashoito panee luukut kiinni jo kello 14.30?

Tämän vuoden

helmikuussa halusin varata ajan kunnalliseen hammashoitoon Espoossa. Puhelinpalvelussa ystävällinen virkailija kertoi, että seuraava vapaa aika hammaslääkärille on kolmen kuukauden päähän toukokuulle. Olin hieman ällistynyt ja pyysin virkailijaa toistamaan. Kyllä, seuraava vapaa aika hampaiden perustarkastukseen on kolmen kuukauden kuluttua. Keskustellessamme vielä kellonajasta minulle selvisi, että päivittäin viimeinen hammashoidon alkamisajankohta on kello 14.30. Myöhempiä aikoja ei ole saatavilla.Uutena espoolaisena en voi muuta kuin ihmetellä palvelun tasoa ja nopeutta. On varsin kankeaa ja joustamatonta, että kunnalliset hammaslääkärit ottavat kiireettömiä potilaita vastaan näin suppeilla palveluajoilla. Ei ole mikään ihme, jos jonot ovat kolmen kuukauden mittaiset.Loppujen lopuksi minulle tuli työeste toukokuulle ja jouduin perumaan toukokuuksi varatun ajan. Vaihtoehtoina oli varata uusi aika jälleen muutaman kuukauden päähän kunnalliselle puolelle tai maksaa hoidosta enemmän menemällä yksityiselle hammaslääkärille jopa samana tai seuraavana päivänä.Purkaakseen hammashoidon jonoja Espoo voisi laajentaa potilaiden palveluaikoja niin, että viimeiset hammaslääkäriajat alkaisivat esimerkiksi kello 17.00 tai 17.30. Tämä todennäköisesti vaatisi myös lisää henkilöstöä. Espoon pitäisi pystyä tarjoamaan hyvät ja laajat perusterveydenhuoltopalvelut kaikille niitä tarvitseville.