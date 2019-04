Espoo

yli puolen vuoden ajan kadoksissa ollut kaupunkivene on löytynyt. Kaupunkivenepalvelun takana oleva Skipperi sai viime viikolla tiedon, että sen omistama Kiulu-niminen soutuvene oli nähty Helsingin puolella sijaitsevassa Lehtisaaressa.Viime syyskuussa vene katosi yön aikana Keilarannan venesäilytyspaikalta, ja sitä etsittiin syksyllä usean viikon ajan tuloksetta.Viime torstaina vene haettiin pois kaislikosta, jonne se oli päätynyt.”Kyllähän sitä aika kissojen ja koirien kanssa etsittiin, ja näin läheltä kotia se lopulta löytyi. Lehtisaarestakin sitä syksyllä etsittiin, mutta sieltä sitä ei silloin löytynyt. Sitä emme tiedä, missä se on kulkenut tässä välin”, kertoo Vesa Hänninen Skipperistä.Hännisen mukaan veneestä olivat airot hävinneet ja niiden tilalle aiotaan hankkia uudet. Muuten vene oli siivousta vaille käyttökelpoisessa kunnossa, ja se aiotaan ottaa kaupunkivenekäyttöön täksikin kesäksi.Soutuveneen katoamisen syytä ei tosin tiedetä. Mahdollista on, että joko venettä ei ollut kiinnitetty kunnolla tai joku oli sen vienyt yön aikana. Kadonnut vene oli ainut, johon ei ollut ehditty asentaa paikanninta.”Emme ole kuitenkaan sitä liiemmin spekuloineet, miten vene katosi.”kesänä alkanut kaupunkivenepalvelu jatkuu myös tänä kesänä Espoossa ja laajenee myös Helsinkiin. Vuokrauskausi alkaa toukokuun alussa ja päättyy syyskuun loppuun.Soutuveneet toimivat lähes samantapaisella periaatteella kuin kaupunkipyörätkin, eli käytöstä maksetaan kausimaksu. Veneitä voi ennakkoon varata samalle päivälle, ja kerrallaan esimerkiksi soutuveneellä pääsee soutelemaan kolmeksi tunniksi.Kaupunkisoutuveneiden määrä kasvaa tällä kaudella myös Espoossa, jossa soutuveneiden määrä nousee kahdeksasta kymmeneen. Samoin Helsingissä on tänä kesänä kymmenen soutuvenettä, joiden sijainnit ilmoitetaan lähiviikkoina.Soutuveneiden lisäksi Skipperillä on tänä kesänä käytössä myös kuukausimaksullinen moottorivenepalvelu sekä Espoossa että Helsingissä.Viime kauden aikana soutuveneitä vuokrattiin 1 400 kertaa, ja Veneilytoimittajat ry palkitsi Skipperin kaupunkiveneet vuoden 2018 veneilytekona.