Espoo

Viheralueet siivottiin putipuhtaaksi hiekoitussepelistä Espoossa, hiekka kasattiin päiväkausiksi keskelle kevy

Katuhiekoituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matinkylässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuiva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy