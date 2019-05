Espoo

Jarmo Oksanen löysi erikoisen kivenmurikan espoolaiselta varikolta 2017 – Taustalta paljastui tarina kadonnees

Tämä

Uudistettu

Vuosien

Kului

on tarina kivestä. Tarkemmin sanottuna leningradilaisesta, muhkean mutterin muotoon veistetystä punaisesta graniitista.On sattumaa, että punainen graniitti päätyi Espoon Karakallioon suihkulähteeseen vuonna 1991. Sattumalta kivi myös pelastui Espoon kaupungin varikolta lähes 30 vuotta myöhemmin.Kiven tarina alkaa 1990-luvun alussa Espoossa, kaupungin teknisen viraston aluesuunnittelutoimiston maisemajaoksessa, jossa työskenteli lyhyen aikaa virolainen arkkitehti Ilmo Lilve https://www.hs.fi/haku/?query=ilmo+lilve Maisemajaoksessa oli työn alla Karakallion torin uudistaminen, ja Lilve innostui torin suihkulähteen suunnittelusta. Suihkulähteen kivi tilattiin silloisesta Leningradista, nykyisestä Pietarista, jossa ”tätä hyvin hienoa punaista graniittilaatua oli saatavissa ja missä graniitinkäsittelytaito on hyppysissä”, kuten kirjoitti suihkulähteen vaiheita 1990-luvulla selvittänyt Kirsti Salminen https://www.hs.fi/haku/?query=kirsti+salminen Karakallion tori suihkulähteineen vihittiin käyttöön huhtikuussa 1991. Myös Helsingin Sanomat oli paikalla vihkitilaisuudessa:”Espoon Karakallion torin suihkulähteestä pulpahti iloisesti vesiryöppy: uusittu tori vihittiin virallisesti käyttöön ja siivoustalkoot julistettiin avatuksi. Torilla ei voinut välttyä ajattelemasta Neuvostoliittoa: suihkulähde sijaitsee Terijoen jalavan alla, suihkulähteen punainen graniitti on tuotu Leningradista, ja lähteen on suunnitellut virolainen taiteilija”, Helsingin Sanomissa kirjoitettiin.Suihkulähde ei saanut osakseen pelkkää varauksetonta ihailua. Osan mielestä suihkulähde oli ruma, toisia harmitti se, että se tuli lasten suosiman, 1980-luvulla rapistumaan päässeen kahluualtaan tilalle.saatossa karakalliolaiset kuitenkin kiintyivät oikuttelevaan suihkulähteeseensä. Vaikka suihkulähde oli usein rikki, muodostui jykevästä kivipaadesta eräänlainen Karakallion maamerkki.Kun Karakallion toria uudistettiin pari vuosikymmentä myöhemmin vuonna 2013, toivoivat karakalliolaiset, että suihkulähteen kivi säästettäisiin.”Suihkulähteen lähtö herätti asukkaissa intohimoja. Sen tilalle tulleesta uudesta patsaasta ei tykätty”, kertoo Karakallio-seuran puheenjohtaja Aulikki Pentikäinen https://www.hs.fi/haku/?query=aulikki+pentikainen ”Teimme kaupungin kanssa löyhän herrasmiessopimuksen siitä, että kivi palautuu myöhemmin Karakallioon. Siitä oli kaupungin kanssa kevyttä keskustelua, mutta mitään papereita ei allekirjoitettu.”muutama vuosi. Elämä Karakalliossa jatkui ilman punaista graniittia. Kunnes syksyllä 2017 karakalliolainen Jarmo Oksanen https://www.hs.fi/haku/?query=jarmo+oksanen kiinnitti kävelyllään huomiota tutunnäköiseen kiveen Espoon kaupungin varikolla.”Näin kiven muodon ja tiesin, että se on poistettu Karakalliosta. Otin varikolla olevasta kivestä kuvan, vertasin sitä vanhoihin kuviin ja totesin, että tämä se on”, Oksanen kertoo.Hän otti yhteyttä Karakallio-seuran Pentikäiseen ja kertoi löydöstään. Pentikäinen puolestaan otti yhteyttä Espoon kaupunkiin, jossa kiven palauttamista Karakallioon ryhdyttiin selvittämään.Pentikäinen oli huolissaan siitä, kulkisiko tieto kiven merkityksestä karakalliolaisille kaupungin organisaation läpi ajoissa. Niinpä hän ja Oksanen alkoivat pitää kiveä silmällä. Oksanen kulkee kävelyretkillään usein kiven ohi.”Asun kilometrin päässä varikosta, josta kivi löytyi. Ajattelin, että on olemassa vaara, että kivelle käy vielä jotain. Jos huomaisin sen jossain välissä hävinneen, voisi sen perään vielä kysellä”, Oksanen kertoo.Välillä kiven tilanne näyttikin huolestuttavalta. Jossain vaiheessa se peittyi kokonaan sekalaisen kivimurskan alle. Pentikäinen kävi toimittamassa kiven luo sen arvosta kertovan kyltin.”Huom! Ei saa murskata! Do not destroy! This is a work of art”, itse tehdyssä kyltissä lukee.

Nyt