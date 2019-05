Espoo

Miksi Tapiolan bussiterminaaliin on rakennettu kävelykaistale, jota ei saa käyttää?

Liikun

päivittäin Tapiolan bussiterminaalin kautta töihin ja takaisin. Olen alusta asti ihmetellyt, miksi asiakkaita juoksutetaan sisätilojen kautta samalle kävelytien pätkälle terminaalin eteläpuolella. Lähtökohtaisesti tämä kävelytien kaistale ajoradan vieressä on riittävän leveä kulkemiseen sen koko pituudelta ja myös vaihtoyhteyden hetkelliseen odottamiseen.Olen muutaman muun matkustajan tavoin kävellyt useana aamuna tuloportilta lähtöportille käymättä sisällä terminaalissa, sillä bussien vaihtoväli jää kohdallani yleensä minuuttiin tai alle sen.Eräänä aamuna ärtynyt vartija kuitenkin komensi meitä matkustajia sisätiloihin odottamaan vedoten HSL:n sääntöihin. Kerroin vartijalle, etteivät laiturinovet aina avaudu bussin ajaessa niiden eteen. Sanoin myös, että olin yhtenä aikaisena arkiaamuna terminaalin ainoana matkustajana jäädä pois bussin kyydistä, koska ovet eivät auenneet, eikä kuski voinut jäädä oman aikataulunsa puolesta odottamaan niiden avautumista.Vartija lupasi avata ovet (tällä kertaa), mutta joutui itsekin vääntämään niitä kaksin käsin auki käskyttäessään vielä yhtä ”terminaalirikkuria” sisälle odottamaan. Pian tämän jälkeen ovien eteen ajoi bussi, mutta kesti pitkän aikaa ennen kuin ovet aukesivat.Yksi meistä ”rikkureista” totesi myös rakennusteknisen ongelman, jonka vuoksi terminaalin sisältä on mahdotonta nähdä, tuleeko yhden bussin perässä toinen eri linjan bussi, sillä terminaalin sisään on rakennettu näköesteeksi väliseiniä ja kannatinpalkkeja. Kyseinen rouva kertoi myöhästyneensä bussin kyydistä, koska ei nähnyt terminaalin sisältä toisen bussin takana tulevaa bussia ennen kuin oli jo liian myöhäistä.Ymmärrän, että pohjoinen terminaalin puoli on rakenteellisesti turvaton tällaiseen seisomiseen, mutta miksi etelän puolelle on rakennettu leveä kävelykaistale, jos sitä ei saa käyttää? Jos samaisessa tunnelissa on seisty bussia odottamassa jo kauan ennen remonttia, miksi siellä ei voi jatkossakin odottaa Otaniemen suuntaan lähteviä busseja?