Espoo

Miksi Espoo syytää vimmalla yhteisiä verorahoja Otaniemen yksityisiin tilabisneksiin?

tyypillinen kuntatyöntekijä: nainen, bruttopalkka noin 2 000 euroa. Asun työpaikan lähellä halvassa Espoon keskuksessa, jolla on toki maineensa.Olemme saaneet kuulla, että toimistotilamme Espoon keskuksessa on irtisanottu itse. Meidän piti muuttaa toiseen rakennukseen lähelle, ja kaupunki käytti ulkoista yritystä muuton suunnitteluun. Nyt tämä muutto on peruttu. Uskotaan, että meidätkin siirretään 15 kilometrin päähän kalliiseen Otaniemeen, jonne Espoo yrittää siirtää ilmeisesti kaikkea mahdollista julkista toimintaa. Siellä Espoon reunalla työntekijät kiertävät nytkin työajalla rinkiä etsien parkkipaikkoja, joita ei niemellä ole.Mikä vimma on siirtää kaikki kalliiseen Otaniemeen yksityisiin tiloihin? Mitä tässä on taustalla? Kuka hyötyy? Etsin nyt muita töitä, kuten monet työkaverit. Se ei kiinnostaa ketään, mutta voisivatko Otaniemen tilabisneksiin katoavat veroeuronne kiinnostaa?