Espoo

Yksinkertainen keino tepsi: Valkoposkihanhet katosivat käytännössä kokonaan Espoon Tapiolasta

Tapiolassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valkoposkihanhi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lintujärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hanhet