Espoo

Kutsumaton vieras istuskeli kolmen metrin päässä ja tuijotti Tom Johanssonia suoraan silmiin – ”Kun katsoin ta

Tapiolassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy