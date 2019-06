Espoo

Viljami Pikkumäki, 15, yrittää olla pelaamatta tietokonetta edes sunnuntaisin, mutta aina sekään ei onnistu

Tietokoneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

15-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpapelaajalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Pikkumäki