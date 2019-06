Espoo

Opastekyltit sojottavat minne sattuu keskellä Tapiolan työmaasumaa: Osa opastaa 180 astetta väärään suuntaan

Itätuulentiellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kylttejä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikäli