Mahdottomana pidetty tehtävä toteutuu Tapiolassa: Pikkulasten kahluualtaaseen saadaan vettä neljän vuoden jahk

Muistan, kuinka istun äitini polkeman pyörän takapakkarille viritetyssä lastenistuimessa ja renkaita suojaa jalkojen kosketukselta 70-luvulle tyypilliset punosverkot. Eväskassiin on pakattu ainakin niitä kaikkien 70-80-luvun lasten kaipaamia pyramidi-Trippimehuja ja jotain muuta kesäistä. Varmaan Carneval-keksejä, koska ne olivat suosikkejani. Muistan, kuinka jännittävää oli seisoskella siinä kahluualtaan korkeimmalla kohdalla, sen pienen korokkeen päällä ja hyppiä siitä veteen. Olin saanut kesälahjaksi pienen vesipyssynkin. Se oli elefantti, joka täytettiin imemällä vettä sen kärsästä sisään. Sillä piti sitten roiskia kaikki liian lähelle tulleet. Kesät maistuivat niiltä pillimehuilta ja kloorilta. (Jukka Juhola)

Olen alle kouluikäisenä 1990-luvulla käynyt altaalla monet kerrat polskimassa. Keskellä allasta on sellainen lieriön mallinen juttu. Fröbelin palikoilla on biisi, missä lauletaan "zuida duida, osaat sä uida, pysytkö pinnalla, napa kiven päällä". Kavereiden kanssa pääteltiin, että sen lieriön on oltava se napakivi! Joskus vuosia myöhemmin tajusin, ettei se napakivi siinä laulussa ole oikeasti yhdyssana. (Kirsi Virtanen)

Minun muistoni kahluualtaasta liittyy allasta ympäröiviin penkkeihin, aurinkoterassiin. Kävin siellä parin ystäväni kanssa alakoululaisena etsimässä rahaa. Penkkien rimojen väliin pudonneita tavaroita ei ilmeisesti kukaan muu nähnyt kaivamisvaivan arvoisiksi, mutta koululaiselle pienikin raha oli arvokas. Kävimme penkkirivit järjestelmällisesti läpi tiiraillen istuinosan puurimojen väliin. Jos kolikoita näkyi, hivutimme rahan varovasti pois istuinosan alta sopivan mallisilla puutikuilla, koska väleihin eivät mahtuneet edes lapsen sormet. Joskus himoittu kolikko hukkui kun se hautautui penkin alla olevien lehtien alle eikä sitä saatu pelastettua, mutta useimmiten saaliiksi jäi pari euroa. Emme menneet etsimään rahaa koskaan varsinaisella uimakaudella vaan yleensä vasta syksyllä, koska pelkäsimme muiden paheksuntaa ja sitä että joku muu äkkää apajamme. Aarteenetsintäreissumme olivat arviolta vuosina 2003–2006. (Aino Peltola)

