kahluualtaan kunnostustyöt on saatu valmiiksi ja allas on tarkoitus ottaa käyttöön jo lauantaina, kerrotaan Espoon kaupungin perjantaina lähettämässä tiedotteessa. Viimeksi allas on ollut käytössä kesällä 2015.Tapiolan uimahallin vieressä oleva kahluuallas ja sitä ympäröivä allasalue päätettiin kunnostaa tänä kesänä.Vielä tuolloin kahluualtaan käyttöönotto oli epävarmaa, sillä lopullinen päätös kunnostustöistä tehtiin toukokuussa. Kunnostushankkeessa on ollut kaupungin lisäksi mukana Tapiolan lämpö.on ollut kiinteä osa Tapiolan keskustaa 1960-luvulta lähtien. Kunnostustöissä kahluualtaalle on rakennettu oma erillinen vedenpuhdistusjärjestelmä. Tämän lisäksi kunnostettiin allasta sekä esimerkiksi allasalueella olevat katsomon puupenkit.Kahluuallas on tarkoitettu etenkin lapsiperheiden käyttöön ja perheiden pienimmille.Lauantaista lähtien kahluuallas on avoinna joka päivä kello 10–18. Tuona aikana altaalla on myös uimavalvoja.Säiden salliessa, altaan on tarkoitus olla käytössä aina syyskuun puoliväliin asti, kerrotaan Espoon kaupungilta.