Espoo

Helleviikonlopun helpotus löytyy näistä uimapaikoista: entisen kilpauimarin kesäparatiisi on piilossa oleva pi

Aurinkoisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laajus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avovesiuintiharrastuksessa

Avovesiuinnissa