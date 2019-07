Espoo

Keskellä espoolaista lähiötä sijaitsee Temppeliaukion kirkon tuntematon ”sisarkirkko”, joka ehti rapistua roma

Aurinkoisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valaistuksen