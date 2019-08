Espoo

Ewa Skowronin pihamaalla pörrää kymmeniä tuhansia mehiläisiä: ”Teelusikallinen hunajaa on yhden mehiläisen kok

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Teelusikallinen hunajaa on yhden mehiläisen koko elämäntyö.”

Hunajantuotannossa

Vaikka

Vasta