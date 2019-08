Espoo

Espoon Tapiolasta löytyy veistos, joka on myös kiipeilyteline

Näetkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leimuniityssä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taiteilijoita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suurena tavoitteena on se, että alueella voisi olla integroitua taidetta esimerkiksi jalkakäytävillä, jota voi kokea juoksemalla tai hyppimällä.”

Parhaillaan