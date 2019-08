Espoo

Näin suojateillä ajetaan: Karu video näyttää, miten bussit ja jopa kaivinkone syöksyvät sokkona suojatielle Ta

Tapiolassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Otaniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähistöllä