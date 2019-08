Espoo

Everstiluutnantti suoritti neljä tutkintoa ennen 40 ikävuotta: ”Olen luonteeltani aika laiska”

Vanhemmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuvuodesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salon

Samoihin

Ennen

Kaikessa

Nyt

Vaikka