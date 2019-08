Espoo

Sara Malinen lähti remonttia pakoon lomamatkalle ja järkyttyi palattuaan: ”En ole ikinä nähnyt näin epäkäytänn

Järkytys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin Espoon Asunnot vastaa:

Espoon

Keittiön