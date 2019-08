Espoo

Jami Haajanen ei löytänyt elämälleen suuntaa ja laati 20 kohdan listan, jota hän alkoi toteuttaa

”Sopiiko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyskuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Tämän

Tänä

Ilman

Heijastimien