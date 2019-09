Espoo

400 ihmistä saapui Bodominjärvelle ja vietti yön hiirenhiljaa teltassa: ”Tunnelma on todella rauhallinen”

”Hiljaisuus!”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivan