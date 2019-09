Espoo

Opettaja Kukka Pohjanmies keksi koulutehtävän, joka sai teinitkin innostumaan: ”Osa oppilaista käy kitkemässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jättipalsami

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy