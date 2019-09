Espoo

Kaksi miljoonataloa on seissyt keskeneräisinä Espoossa jo kymmenen vuotta: Mistä on kyse?

Nuottalahdessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennuslupa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakentamisen