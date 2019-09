Espoo

Ihmiset hyppelevät hengenvaarallisesti valtaväylän yli Espoossa: epätoivoinen kaupunki kokeilee jo kolmatta li

Espoon

Niittykummun

Kaupunki

kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi keskiviikkona ehdotuksen uuden suojatien rakentamisesta Merituulentielle.Suojatie rakennetaan kauppakeskuksen Tapiolan puoleiseen päätyyn.metroasemalla on viis veisattu liikenneturvallisuudesta aseman valmistumisesta asti.Kauppakeskus Niityn ja metroaseman edestä lähtevät bussit Helsingin suuntaan, ja pysäkillä käy joka aamu kuhina.Iltapäivällä ihmisten pitäisi päästä metroasemalta takaisin länteen, mutta bussipysäkki on Merituulentien toisella puolella.Lähin suojatie on kauppakeskuksen Matinkylän puoleisessa päädyssä, joten metroasemalta bussipysäkille kulkevalle se tietää pahimmillaan useamman minuutin lisämatkaa.Moni ylittää Merituulentien suoraan aseman pääovien kohdalta, etenkin öisin, kun liikenne on vähäisempää eikä metro kulje.Merituulentietä pitkin ajaa päivittäin lähes 20 000 ajoneuvoa, ja etenkin päiväsaikaan tien ylittäminen on vaarallista.huomasi tämän nopeasti, ja ajokaistojen väliin asennettiin metalliaita.Tämä ei kuitenkaan juurikaan vähentänyt tienylityksiä, sillä aidan kiertäminen keskeltä on silti nopeampaa kuin suojatien kautta kiertäminen.Nyt hyväksytyn suunnitelman kustannusarvio on reilu satatuhatta euroa. Muutostyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana.