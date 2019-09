Espoo

Yhdessä liikennemerkissä on kuusi lisäkilpeä: Osaatko lukea, mitä Leppävaaran ”toteemipaalu” yrittää sanoa?

Leppävaarassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyltin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoon