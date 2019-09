Espoo

Väkivallan uhrien auttajasta tuli yllättäen plus size -missi: ”Uskallanko minä?”

Espoolainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En ehtinyt kovin kauan sitä miettiä, että mitä juuri tapahtui.”

Uudessa

Tuulia Kovanen hakee työhuoneestaan näytille perintöprinsessan tiaran. Se kiiltelee kauniisti ja muistuttaa hennosta, mutta hyvin yllättäen lopulta toteutuneesta haaveesta.Vielä puoli vuotta sitten Kovanen ei osannut kuvitella, että hänet pian kruunattaisiin ensimmäiseksi perintöprinsessaksi Vanajanlinnassa. Vaikka Kovanen on aina ihaillut missejä ja kauneuskisoihin osallistuvien rohkeutta, sen verran kaukaiselta hänestä itsestään tuntui ajatus kauneuskisaan osallistumisesta.”Uskallanko minä? Olisiko minusta missiksi? No ei ehkä sittenkään”, Kovanen muistelee ajatelleensa monet kerrat.Näin hän huomasi ajattelevansa myös silloin, kun hän kuuli kaksi vuotta sitten ensimmäisen kerran järjestetystä Miss Plus Size -mallikisasta. 22–40-vuotiaille naisille tarkoitetusta kisassa etsitään positiivisia ja omana itsenään itsevarmoja naisia, jotka ovat vaatekooltaan plus-kokoisia ja joille liikunta on osa elämää.Kuulostaa aivan Kovaselta. Silti hän ajatteli, ettei kisa olisi häntä varten.Samoin kävi seuraavana vuonna uudestaan.Niinpä Kovanen oli itsekin hieman yllättynyt, kun hän päätti alkuvuodesta osallistua kisaan. Tällä kertaa Kovanen huomasi ilmoituksen kisasta aivan viime metreillä – viimeisenä hakupäivänä. Koska aikaa ei ollut paljon pohtia päätöstä, hän laittoi heti viestiä siskolleen, joka kannusti hakemaan kisaan.”Vielä senkin jälkeen ajattelin, että en kehtaa. Sitten kuitenkin ajattelin, että ihan sama. Sinne hakee monta sataa ihmistä, että kokeillaan. Ei sitä varmaan kuitenkaan pääse kovin pitkälle.”Toisin kuitenkin kävi ja nyt Tuulia Kovanen istuu kertomassa siitä kotisohvallaan.Tarinaansa kertoessaan Kovasen punertavissa hiuksissa oleva pinni vangitsee katseen. Kultasävyisenä kimaltelevassa pinnissä lukee ”Happy”. Se tiivistää olennaisen siitä, mitä Kovanen ajattelee ulkonäöstä huolehtimisesta. Hänelle laittautuminen on yksi tapa nostaa esiin elämän kauniita ja positiivisia puolia.Samalla kauniista asioista nauttiminen tuo myös vastapainoa Kovasen arkeen. Omassa työssään Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyönasiantuntijana hän on päivittäin tekemisissä aivan toisenlaisen maailma kanssa: kovan ja ruman.”Toki sielläkin pyrimme tuomaan esille sitä toivon näkökulmaa”, Kovanen kertoo.Ennen kisaan osallistumista Kovanen ehti hetken ajan ajatella, voiko hän olla näissä kummassakin roolissa: asiantuntijana ja kauneuskisamallina.”Toisaalta ajattelin, että miksi en. Miksi ne sulkisivat toisiaan pois?”Kovaselle on ollut aina tärkeää, että ihmiset nähdään monen ominaisuuden ja eri puolen kokonaisuuksina. Hyvin usein näkee sitä, että ihmisiä halutaan luokitella vain yhden piirteen tai taidon mukaan, kuten ammatin, harrastuksen tai ulkonäön. Todellisuudessa jokainen on niin paljon muutakin, ja yhdellä ihmisellä on monia eri mielenkiinnonkohteita ja taitoja.Jos jossakin, niin tässä asiassa Kovanen on halunnut olla roolimalli muille kuten kauneuskisamallin tehtävä usein on.”Minulla on monenlaisia rooleja, jotka vaihtelevat elämässäni. Ne eivät sulje toisiaan pois. Nyt olen ollut monta päivää työroolissa ja tuonut asiantuntijuuttani esille puhumalla väkivaltailmiöstä monille ihmisille kansainvälisessä konferenssissa. Nyt puhun tästä missiydestä ja illalla tämän haastattelun jälkeen olen äitinä kotona”, Kovanen toteaa.roolissaan eli Miss Plus Size -kisan perintöprinsessana Kovanen on ollut maaliskuusta lähtien.Aluksi Kovanen kuitenkin luuli, että kisassa hakeminen tyssäsi jo heti alkuun. Kutsu koekuvauksiin pääsystä olisi pitänyt tulla heti hakuajan päättymisen jälkeisenä päivänä, mutta sellaista viestiä Kovanen ei saanut.”Koko päivän odotin viestiä, että tuleeko sitä ja illalla menin nukkumaan ajatellen, että no, en tullut sitten valituksi.”Seuraavana aamuna, kun hän heräsi, odotettu sähköposti oli kuitenkin saapunut postilaatikkoon.Tämän jälkeen kaikki tapahtui hyvin nopeasti – vajaassa viikossa.Ensiksi Kovanen karsiutui 30 koekuvauksiin kutsun saaneen joukkoon. Jo samalla viikolla olleiden koekuvausten jälkeen Kovanen oli selvittänyt tiensä kymmenen naisen joukkoon, jotka kisasivat finaalissa.”En ehtinyt kovin kauan sitä miettiä, että mitä juuri tapahtui ja mihinkä sitä tuli lähdettyä. Soitin kotiin, että nyt tässä taitaakin kestää vähän kauemmin. Sitten järjestelin myös töitä niin, että pääsin osallistumaan kuvauksiin ja muuhun ohjelmaan”, Kovanen muistelee.Koko kisan ajan Kovasen puoliso, muu lähipiiri ja työkaverit ovat olleet tukena.Jännittävin hetki koko prosessissa oli Kovasen mielestä se, kun finalistien nimet ja kuvat julkistettiin. Silloin hän huomasi ajattelevansa, mitä julkisuudesta mahtaa seurata. Tähän mennessä kaikki on kuitenkin mennyt hyvin.”Ihan rauhassa saa edelleenkin kulkea junassa, eikä ole ollut mitään hätää. Pelkkää positiivista siitä sitten tuli. Mutta tietysti sitä alkoi siinä vaiheessa miettiä, jos sieltä tulee jotain negatiivista ja ikävää palautetta.”Nykyisin esimerkiksi kauneuden parissa on erilaisia roolimalleja esillä enemmän kuin oli Kovasen omassa lapsuudessa. Siitä kertoo myös plus-kokoisten mallikilpailu ja se, että kehopositiivisuus tuntuu nykyisin olevan päivän sana. Myös lapsia ja nuoria ajatellen hänestä on tärkeää, että erilaisia samaistumisen kohteita on esillä. Hänellä itsellään on 11-vuotias tytär.”Tyttärellenikin haluan painottaa sitä, että hän on juuri hyvä sellaisena kuin hän on. Ei tarvitse olla mitään muuta.”Sitä, että erilaisia ihmisiä ja vartaloita on näkyvillä, Kovanen on halunnut omalta osaltaan tuoda esille myös Instagram-tilillään. Jo ennen Miss Plus Size -kisaa Kovanen oli kuvannut elämäänsä ja arkeaan Instagramiin, ja kisan jälkeen hän on julkaissut tilillään entistä enemmän mallikuviaan.”Yritän tuoda positiivisella tavalla esille sitä, että erilaisia ihmisiä näkyisi somessa ja on ok olla erikokoinen tai -näköinen.”Päätoimisesta mallin urasta Kovanen ei kuitenkaan haaveile. Kilpailun jälkeen Kovasella on ollut muutamia kuvauksia, mutta hän ei ole toistaiseksi hakeutunut malliksi minkään toimiston listoille. Kisan jälkeen elämä on palannut pitkälti entisiin uomiinsa ja työt väkivalta-asiantuntijana ovat pitäneet Kovasen kiireisenä.Mallikokemuksen lisäksi Kovasen mielestä parasta kisassa oli se, että hän sai sen myötä monta uutta kaveria. Muiden kisassa olleiden kanssa viestitellään melkein viikoittain ja toisia kannustetaan, jos joku käynyt esimerkiksi jossain kuvauksissa, Kovanen kertoo.Kisan jälkeen myös monilta tuntemattomiltakin ihmisiltä on tullut Kovaselle positiivista palautetta siitä, että hän uskalsi lähteä mukaan.”Kyllä sitä vieläkin on ihana muistella, että tällaista oli joskus. Oli tosi kiva päästä näkemään, mitä se missimaailma ja kuvauksissa oleminen on. Työkaverit jaksavat yhä välillä kutsua prinsessaksi.”