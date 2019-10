Espoo

Leppävaaran lukiossa marssittiin ulos huonon sisäilman vuoksi – ”Tilanne on hirvittävän huono”, sanoo rehtori

Leppävaaran

lukion opiskelijat järjestivät torstaina puolen päivän jälkeen ulosmarssin huonon sisäilman vuoksi. Lukiossa on kärsitty pitkään toistuvista sisäilmaongelmista. Niiden takia lukion piti muuttaa väistötiloihin jo syyslukukauden alussa. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, vaan muuttoa on siirretty Karaportin väistötiloihin.Opiskelijat vaativat, että koulurakennuksesta siirrytään hätäväistötiloihin viimeistään vuodenvaihteessa. Leppävaaran lukiossa opiskelee noin 360 opiskelijaa.”Tämä ei ole kenenkään terveyden ja jaksamisen kannalta suotava tilanne. Tuntuu, ettei tilapalvelut ota tätä tilannetta vakavasti”, toteaa opiskelijakunnan varapuheenjohtaja Joonatan Saarenmaa https://www.hs.fi/haku/?query=joonatan+saarenmaa Terveysviranomaiset ovat jo keväällä vaatineet, että koulurakennuksesta siirryttäisiin pois mahdollisimman pian. Viime talvena tehdyissä kuntotutkimuksissa on havaittu, että rakennuksessa on laaja-alaisia vaurioita niin ala-, väli- ja yläpohjarakenteissa kuin osassa ulkoseinärakenteissakin.Leppävaaran lukion rehtorin Ismo-Olav Kjäldmanin https://www.hs.fi/haku/?query=ismo-olav+kjaldmanin mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirastosta on vierailtu lukiolla viimeksi torstaina, ja parhaillaan lukiossa odotetaan sen raporttia tilanteesta.”Tilanne täällä on hirvittävän huono. Ihmiset sairastelee ja oireilee, eivätkä toimenpiteet talon tekohengittämiseksi ole onnistuneet.”

Leppävaaran

