Espoo

Järvenpinta alkoi nousta selittämättömästi Kauniaisissa: Sitten poisto-ojasta löytyi huolellisesti ladottu kyh

Gallträskin järven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harmaat katukivet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ojan tukkiminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy