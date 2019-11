Espoo

Alikulun reuna sortumisvaarassa Espoon Soukassa, luontopolku poikki





Sortumisvaarassa oleva alikulkuväylä suljettiin keskiviikkona Espoon Soukassa. Alikulkuväylä sijaitsee Soukan kaakkoisosassa kiertävällä Hanikan luontopolulla hieman Vanhan Riilahdentien pitkospuiden jälkeen.



Reuna on sortumisvaarassa sortua vesivahingon vuoksi, kaupungin ympäristökeskuksesta kerrotaan. Alikulun eteen on tuotu kolmenlaisia aitoja estämään kulku. Lisäksi paikalle on asennettu opasteita.



Kaupungilla ei ole vielä tietoa siitä, kuinka kauan alikulku on suljettuna. Korjaustöiden aikana Hanikan luontopolku on alikulun kohdalta poikki.