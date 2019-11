Espoo

Suvisaaristoon saatiin vihdoin oma masto – Aiemmin heikko kuuluvuus alueella on johtanut läheltä piti -tilante

odotus palkittiin Espoon Suvisaaristossa tällä viikolla, kun helikopteri lennätti Herrökobbenin saarelle uuden maston. Elisan maston on tarkoitus parantaa matkapuhelinten kuuluvuutta Suvisaaristossa.Suvisaaristossa on jo useamman vuoden ajan oltu huolissaan matkapuhelinten heikosta kuuluvuudesta alueella.HS Espoo kertoi keväällä, kuinka heikko kuuluvuus on aiheuttanut saaristossa useita läheltä piti -tilanteita. Avun hälyttäminen saaristoon on ollut vaikeaa kuuluvuusongelmien takia.asukkaita edustava Sommarö-seura ryhtyi vuonna 2012 ajamaan hanketta, jotta alueelle saataisiin oma masto. Aluksi hanketta vietiin eteenpäin silloisen Soneran, nykyisen Telian kanssa. Telia kuitenkin vetäytyi hankkeesta.Syksyllä 2018 Sommarö-seura oli yhteydessä Elisaan, joka päätti ryhtyä mastohankkeeseen. Elisa aikoo luopua Suvisaariston lankapuhelinyhteyksistä, joten matkapuhelinverkon parantaminen alueella istui hyvin yhtiön suunnitelmiin.Marraskuussa Herrökobbenin saarelle nousi vihdoin 27-metrinen masto. Maston osat kuljetettiin muutaman kilometrin päästä Kirkkonummelta saarelle helikopterilla.Marraskuun aikana saarella tehdään viimeiset sähkö- ja lähetintyöt, jonka jälkeen maston pitäisi olla valmis, kerrotaan Sommarö-seuran tiedotteessa.