Espoo

Anitra Ahtola sanoo olevansa ”varovainen yrittäjä”: Nyt hänellä on kymmenen tanssisalia ympäri Espoota ja Hels

Tavallisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvästit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olen ollut aika varovainen yrittäjä.”

Balettitaustan

Tanssikoulun