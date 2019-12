Espoo

Espoon tiettävästi ensimmäinen Airbnb-vene säikäytti Soukan asukkaat – kaupunki selvittää, tarvitseeko kelluva

Soukassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy