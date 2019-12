Espoo

puistossa riittää iltapäivisin vilskettä, kun Ryhmä Rämä kokoontuu sinne vaihtamaan kuulumisia ja rapsuttamaan koiria. Läsnä on silloin vaihteleva määrä leppävaaralaisia, joille kokoontuminen on päivän odotettu kohokohta tai satunnaisen ohikulkumatkan pysähdyspaikka.”Me sanotaan olevamme Ryhmä Rämä, kun jokaisella kolottaa aina joku kohta”, sanoo Pirjo Palokki naurahtaen.Palokki on yksi ryhmän alkuperäisjäsenistä. Hän käy tapaamisissa kahden koiransa kanssa. Myös 59-vuotiaan Palokin vanhemmat käyvät puistossa vaihtamassa kuulumisia.kymmenisen aktiivisinta jäsentä ovatkin eläkeikäisiä, istahtaa seuraan myös nuorempaa väkeä, lapsiperheitäkin. Etenkin koirista pitäville ryhmä on ilahduttava näky. Jutustelun lomassa pääsee rapsuttamaan useampaakin koiraa.Juuri rakkaus koiriin houkutteli paikalle myös Margareta Johanssonin. Hän oli toissa kesänä lenkillä, kun näki kaksi naista koirineen.”Ja sitten kun olen tällainen joka rakastaa koiria, niin kysyin että saako rapsuttaa”, Johansson muistelee.”Ja samalla sitten tietysti tutustuin näihin naisiin.”Nyt Johanssonilla on itselläänkin koira, jonka kanssa hän käy puistossa. Ryhmästä on tullut hänelle ja monelle muullekin tärkeä osa elämää. Mielenterveydenhuollossa työuransa tehnyt 74-vuotias Johansson haluaa puhua tarpeesta sen oikealla nimellä: yksinäisyys.”Yksinäisyyshän on tämä uusi kansansairaus”, hän sanoo.vanhukset jäävät helposti yksin. Lähipuistossa kokoontuvaan ryhmään on helppo mennä mukaan, istahtaa vain penkille ja osallistua keskusteluun omilla ehdoillaan.Ryhmäläiset, ja heidän koiransa, ovat tutustuneet toisiinsa vähitellen. Keskustelu soljuu asiasta, sen vierestä ja kaukaa ohi.”Seiska-lehden lööpit, jos jollain ei ole oikein lääkitys kunnossa, miten toinen voi ja voisiko jotenkin auttaa”, luettelee Kaisu Chowdhury puheenaiheita.Pääkaupunkiseudulle Tohmajärveltä Itä-Suomesta 26 vuotta sitten muuttanut Chowdhury iloitsee Leppävaarasta yllättäen löytämästään yhteisöllisyydestä.”Se on ainutlaatuista, että jotkut ihmiset pysähtyvät tuolla tavalla ja pääsee kontaktiin”, hän sanoo.on myös yhteinen huolenaihe: Leppäviidan puiston penkit.Syksyllä puiston penkit vaihdettiin uusiin. Samalla niitä vähennettiin siten, että jäljelle jäi vain kaksi.”Yksi katsoo itään ja toinen länteen, että yhden pitäisi kököttää yhdessä nurkassa ja toisen toisessa”, Palokki kuvailee.Ryhmässä on paljon liikuntarajoitteisia, joille esimerkiksi maassa istuminen ei ole vaihtoehto. Aktiivit ottivat yhteyttä kaupunkiin saadakseen äänensä kuuluville.Selvisi, että penkkien vaihtaminen on osa Leppäviidan puiston perusparannusta.Puiston pensaiden kasvaessa käytävät olivat käyneet kovin kapeiksi ja hiekkakenttäkin jäänyt vähäiselle käytölle Säterinniityn kentän valmistumisen jälkeen.teki asukkaille kyselyn heidän tarpeistaan ja toiveistaan puistoa kohtaan. Monissa vastauksissa esille nousi turvattomuuden tunne. Puistossa raportoitiin tapahtuvan paljon huumeidenkäyttöä, juopottelua ja yleistä häiriköintiä.”Olemme koittaneet nyt muuttaa sitä puistoa sellaiseksi, että se ei samalla tavalla houkuttelisi pussikaljoittelijoita ja muita sinne leiriytymään”, kertoo suunnitteluhortonomi Mikael Ahlfors.”Mutta toisaalta sitten asukkaat taas toivovat sinne paljon penkkejä ja oleskelualueita.”Toiveita on myös Ryhmä Rämällä. Haaveissa siintää viihtyisä puisto, josta löytyisi jokaiselle ryhmäläiselle sopiva istumapaikka. Pöytä mahdollistaisi vielä yhteiset kahvihetketkin.Tällä hetkellä ryhmä on hyvin pettynyt kaupunkiin. Viranomaisten toivottaisiin löytävän häiriköintiin muita ratkaisuja kuin puiston muuttaminen epäviihtyisäksi.”Miksi meidän täytyy kärsiä siitä, jos jotkut yöllä tai illalla myöhään riehuu siellä?” Palokki kysyy.Suunnitteluhortonomi Ahlfors kuitenkin vakuuttaa, että penkkejä on tulossa lisää lähikuukausina valmistuvan perusparannuksen yhteydessä. Perusparannuksessa puistosta poistetaan esimerkiksi peittäviä ja kulkua haittaavia pensaita. Samalla lisätään valaistusta – ja penkkejä.