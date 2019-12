Espoo

oli hyppy tuntemattomaan. Ulla ja Kalevi Koukkunen eivät olleet koskaan edes käyneet Suvelassa, mutta kun Kaleville tarjottiin WSOY:n vuokra-asuntoa uudesta kerrostalosta, päätti pariskunta tarttua tarjoukseen.Siinä he sitten olivat, muuttokuorman kanssa seitsenkerroksisen talon pihassa Suvelan Kirstinharjussa, Ullalla perheen esikoinen sylissään.”Kyllä tämä oli järkyttävä paikka, kun tänne tultiin. Mietin, että minne oikein olin joutunut, onko täällä rosvoja?” Ulla Koukkunen muistelee.Muuttopäivästä on nyt kulunut 44 vuotta. Rosvoja ei ole tarvinnut pelätä, eikä sen puoleen juuri mitään muutakaan epäilyttävää. Suvelasta Koukkuset eivät ole halunneet lähteä minnekään, ja muuttaneetkin he ovat vain kerran: 80-luvun alussa nykyiseen omistusasuntoonsa kerrostaloon Sokinvuorelle, muutaman sadan metrin päähän Kirstinharjusta.”Se oli helppo muuttomatka”, Kalevi Koukkunen sanoo ja nauraa.Vuosien saatossa Suvelasta on tullut Koukkusille rakas kotikaupunginosa. Perheen molemmat lapset ovat kasvaneet Suvelassa, eivätkä he ole aikuistuttuaan muuttaneet kauas: poika asuu naapurikaupunginosassa Tuomarilassa ja tytär parin sadan metrin päässä vanhempiensa kotitalosta.”Olin asunut niin monessa paikassa ennen Suvelaa. Sanon aina, että nyt minun juureni ovat syvällä täällä Sokinvuoren kalliossa”, Ulla Koukkunen sanoo ponnekkaasti.”Kyllä tämä on minun kotiseutuani”, Kalevi Koukkunen jatkaa.Koukkuset ovat nähneet Suvelan muutoksen: palveluita on tullut ja mennyt, taloja korjattu, uusia rakennettu ja viheralueita kunnostettu. Koukkusten aikana Suvela on saanut myös muun muassa urheilukentän ja leikkipuiston.Paraikaa Suvelassa puretaan kaupungin vuokra-asuntoja, joiden tilalle on tarkoitus rakentaa uusia asuintaloja.”Olemme tässä vitsailleet, että Espoossa rakennetaan, korjataan ja sitten puretaan”, Kalevi Koukkunen sanoo kerrostalojen purkutyömaan edustalla.ryhdyttiin rakentamaan 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Alkuperäisessä suunnitelmassa Kirstinharjun alueelle oli piirretty palveluita ja ulkoalueita, mutta ne jätettiin alkuvaiheessa rakentamatta.”Suvelan aallonpohja oli juuri silloin, kun me muutettiin tänne vuonna 1975. Silloin täällä oli tosi ankeaa”, Ulla Koukkunen muistelee.Suvelan alkutaipaleella Kirstinharjun alueelle rakennettiin lähes yksinomaan vuokra-asuntoja. Tämä antoi alueelle levottoman maineen vuosiksi eteenpäin.”Se oli erikoista, että lehtiin, radioon ja televisioon pääsi vain se negatiivinen kuva. Tästä maalattiin aika huonoa kuvaa. Se olisi aika saada positiiviseksi”, Kalevi Koukkunen pohtii.Koukkuset ovat itsekin törmänneet Suvelaan liittyviin ennakkoluuloihin.Kerran he esimerkiksi olivat tulossa juhlista tuttavansa kanssa samalla taksilla. Kun taksi kaarsi Suvelaan kerrostalon pihaan, oli tuttava selvästi pettynyt.”Hän kertoi aina luulleensa, että me asumme Westendissä”, Ulla Koukkunen nauraa.Vuosien saatossa Suvela on muuttunut Koukkusten mielestä parempaan suuntaan. Peruskorjaukset ovat tehneet monista taloista siistimmän näköisiä ja kaupunki on laittanut julkisia alueita hyvään kuntoon.”Täällä on paljon paikkoja laitettu vihreäksi. Se iso muutos on tullut”, Ulla Koukkunen sanoo ja katselee nurmikkoa vanhan kotitalonsa edustalla.Kun Koukkuset muuttivat Suvelaan, oli kerrostalon vieressä vielä rapistuva omakotitalo. Nyt siitä muistuttaa enää vanha kaivo, joka on laitettu umpeen.”Kaivo piti täyttää, etteivät lapset olisi pudonneet sinne”, Ulla Koukkunen kertoo.Koukkusille yksi merkittävimmistä muutoksista Suvelassa on ollut uuden kappelin valmistuminen vuonna 2016. Heistä on muutamassa vuodessa tullut kappelin vakikävijöitä.”Täällä on lämmin tunnelma ja hyviä konsertteja. Enää ei tarvitse lähteä minnekään kauas kuuntelemaan laadukasta klassista musiikkia”, Kalevi Koukkunen sanoo tyytyväisenä.Ulla Koukkusella on tapana syödä silloin tällöin lounas kappelissa. Hän oli ollut kappelissa myös edellisenä päivänä”En ollut käynyt siellä pitkään aikaan. Siellä oli paljon ystäviä, joiden kanssa halattiin ja vaihdettiin kuulumisia.”Vaikka kappeli on ollut tervetullut lisä Suvelan palveluihin, on palvelutaso muuten Suvelassa huonontunut, Koukkuset arvioivat. Se on yksi harvoja kielteisiä asioita, joita Koukkuset Suvelasta keksivät.Koukkuset muuttivat Suvelaan vuonna 1975, löytyi talon kivijalasta pankkikonttori ja ruokakauppojakin oli useita. Nyt alueella on yksi pankkiautomaatti ja kolme ruokakauppaa. Apteekki muutti Suvelasta Espoon keskukseen marraskuussa, ja postin palvelut saa R-kioskilta.”On itse asiassa aika kiehtovaa huomata, että täällähän on tapahtunut sama muutos kuin koko Suomessa, mutta pienoiskoossa”, Kalevi Koukkunen pohtii palveluiden katoamista.Juuri palveluihin liittyy Koukkusten huoli Suvelan tulevaisuudesta. Kaupunki suunnittelee nykyisen ostoskeskuksen paikalle kaavaa, joka mahdollistaisi ostoskeskuksen korvaamisen kerrostaloilla. Samalla purettaisiin myös rakennus, jossa sijaitsee muun muassa kuntosali, pitseria ja työväenopiston tiloja.Vaikka uudessakin kaavassa asuintalojen yhteyteen aiotaan kaavoittaa palveluita, pelkäävät Koukkuset, että uuden kaavan myötä iso osa alueen palveluista katoaa.”Olemme jääneet Suvelaan osin sen takia, että täällä on ollut kaikki palvelut lähellä ja täältä oli aikanaan hyvät kulkuyhteydet töihin, mutta metro huononsi yhteyksiä. Emme halua, että palvelut sijoittuvat Espoon keskukseen”, Ulla Koukkunen sanoo.Uusi kaava onkin saanut suvelalaiset liikekannalle. Kalevi Koukkunen ei ole aikaisemmin ottanut kantaa Suvelan asioihin, mutta nyt hän on löytänyt itsestään asukasaktiivin.Kaavaa vastustamaan on perustettu ryhmittymä, joka kutsuu itseään nimellä Parempi Suvela. Ryhmä on kokoontunut ostoskeskuksen yläkerran baarissa Suvizzassa ja suunnitellut, miten kaavaan voisi parhaiten vaikuttaa.”Se aktivoituminen, mikä täällä on asukkaiden keskuudessa ollut, se on tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Kansalaistoiminnan löytyminen ja ryhmän pikaisesti pystyyn paneminen. Se on ollut hienoa”, Kalevi Koukkunen sanoo ja jatkaa:”Nyt on muodostunut ainutlaatuinen yhteishenki. Tässä on ollut oikein sellaista, että positiivisesti yhtenä naisena ja miehenä ollaan liikenteessä.”Yksi Parempi Suvela -ryhmän puuhamiehistä on lapsesta asti Suvelassa asunut Marko Ursin. Ja pienellä paikkakunnalla kun ollaan, on Ursin tietysti myös Koukkusten tyttären avopuoliso.”Kun kaupunki julkaisi alustavia suunnitelmia, lähialueen asukkaat järkyttyivät. Ehkä jos tässä jotain hyvää on, niin se, että kun kaupunki julkisti noin surkean suunnitelman, niin se toi asukkaita yhteen”, Ursin sanoo.Ursin ja Koukkuset tiedostavat, että palveluita on vaikea säilyttää, jollei alueelle saada lisää asumista. Ja toisaalta nykyinenkin ostoskeskus vaikuttaisi olevan remontin tarpeessa.”Emme voi vastustaa kaavaa sinänsä. Se on varmasti totta, että Suvelaan pitää rakentaa, mutta haluamme keventää sitä. Näin mittavalle rakentamiselle ei ole Suvelassa tarvetta”, Ursin sanoo.”Täällä on muutenkin niin paljon kerrostaloja. Haluamme tänne mieluummin luontoa ja pientalorakentamista”, Ulla Koukkunen jatkaa.Ulla Koukkuselle tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hän on lähtenyt asukastoimintaan mukaan vastustamaan kerrostalojen rakentamista Suvelaan ja vaatimaan palvelujen lisäämistä. Suvelassa toimi aikoinaan aktiivinen asukasyhdistys, jonka toiminnassa Ulla Koukkunen oli mukana. Asukkaiden vastustuksen takia alueelle rakennettiin kerrostalojen sijaan omakoti- ja rivitaloalue. Asukasyhdistys ajoi myös ostoskeskuksen rakentamista alueelle.Toteutuessaan nyt kaavaillut uudet kerrostalot näkyisivät Koukkusten ikkunasta. He kuitenkin kiistävät, että se olisi syy kerrostalojen vastustamiselle. Koukkusten kerrostalon läheisyyteen on rakennettu aikaisemminkin, eikä se ole heitä häirinnyt.”Tietysti niitä vähän säpsähti, mutta siihen tottui, että ne tulivat. Ne eivät kuitenkaan olleet niin korkeita”, Kalevi Koukkunen pohtii parvekkeella ja katselee 2000-luvulla rakennettuja kerrostaloja.Parvekkeeltaan ja keittiön ikkunasta Koukkuset ovat seuranneet Suvelan muuttumista. Aika näyttää, millainen Suvela ikkunasta ja parvekkeelta tulevaisuudessa aukeaa.