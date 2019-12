Espoo

Harmaa miellyttää espoolaisten silmää: HS:n muraali­äänestyksen ykkönen oli piiloon jäävä maalaus

päätyyn tehdyssä seinämaalauksessa on tyttö ja taruolentoa muistuttava eläin. Harmaasävyinen maalaus sijaitsee vähän piilossa. Parhaiten se näkyy metsässä kulkevalle polulle.Yhdysvaltalaisen taiteilijan Amy Solin maalaama muraali sai eniten ääniä HS Espoon äänestyksessä, jossa lukijoita pyydettiin äänestämään omaa suosikkimuraaliansa Karakalliossa.Amy Solin nimetön teos sai 32 prosenttia äänistä. Toiseksi tuli suomalaisen Jussi TwoSevenin maalaama kalasääsken pää ja kolmanneksi sijoittui niin ikään suomalaisen Teemu Mäenpään maalaama kuva karakalliolaisesta eläkeläispariskunnasta.lukijoiden silmää miellytti italialaisen Pixel Panchon teos Winter is coming, jossa on naishahmon kasvot ja kaksi joutsenta. Suosikikseen sitä oli äänestänyt vain kuusi prosenttia lukijoista.HS Espoo kysyi lukijoilta myös, mistä muraalista he pitävät vähiten. Tässä äänestyksessä Winter is coming sai 37 prosenttia äänistä.Suosikkiäänestyksessä ääniä annettiin 2 555 kappaletta ja inhokkiäänestyksessä 1 885 kappaletta maanantai-iltapäivään mennessä.Karakallioon on parissa vuodessa maalattu useita muraaleja. Enimmäkseen muraalit ovat keränneet asukkailta kiitosta, mutta niitä on myös moitittu ympäristöön sopimattomiksi.