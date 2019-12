Espoo

Alun perin vihatusta tornitalosta tuli himoittu kuvauskohde, jota ylistetään jatkuvasti Facebookissa

Tuossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos monien Kivenlahden asukkaiden tahto olisi toteutunut, Meritornin sijaan rannassa olisi nyt yksi- tai kaksikerroksinen talo.

Marraskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meritorni