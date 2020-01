Espoo

”Myyttisten kaivoskääpiöiden rakentama” mysteeriraide hämmentää Nuuksiossa: Mistä on kyse?

Nuuksiossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kovin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kiemurtelee reilu sata metriä pitkä, kapea rautatie. Mysteerirata on kummastuttanut retkeilijöitä.Internetin keskustelupalstoilla sen on arveltu olevan yksityiskäyttöön rakennettu tavararata tai jäänne ensimmäisen maailmansodan aikaisesta Espoon metsäradasta.Todellisuudessa kyse on lelusta, yksityiskäyttöön rakennetusta pienoisrautatiestä. Rata kulkee yksityisillä mailla ja se päätyy yksityisessä omistuksessa olevan mökin pihaan. Radan on omille mailleen rakentanut nyt jo eläkkeellä oleva junaharrastaja.Koska rata päätyy suoraan mökin pihaan, ei junaharrastaja halua radan tarkkaa sijaintia tai nimeään julkisuuteen. Hän kertoo, että rata on rakennettu omaksi iloksi reilut parikymmentä vuotta sitten.”Se on ihan leikkiradaksi tehty. Ei sillä ole sen kummempaa tarkoitusta.”aktiivisessa käytössä rata ei ole ollut. Sitä varten on rakennettu muutamia vaunuja, joilla radalla on käyty ajelemassa silloin tällöin.”Kyllä se on ollut aika harvinaista. Eikä rata sitä paitsi ole valmiskaan vielä. Sitä on tarkoitus täydennellä aina silloin kun ehtii.”Yksinäinen, kapea rautatie keskellä korpea saa mielikuvituksen helposti liikkeelle. Kokonsa puolesta rata voisi sopia vaikkapa kansantarujen maahisille.”Olen kuullut, että kansallispuiston ihmiset kutsuisivat sitä kaivoskääpiöiden radaksi. Siitä on syntynyt ajatus, että olisipa hienoa, jos päätyisi kaivoskäytävään, mutta sellaiseen rakentamiseen ei nyt kuitenkaan ole tarkoitus ryhtyä.”