Espoo

Espoossa otettiin käyttöön 1,3 kilometriä syvä maalämpökaivo

Suomen

ensimmäinen syvälämpökaivo on otettu käyttöön Espoossa. Kyseessä on energiayhtiö Quantative Heatin ja kiinteistösijoitusyhtiö Nrepin yhteinen hanke, jossa Koskelon teollisuusalueelle on kesän ja syksyn aikana porattu noin 1 300 metrin syvyinen lämpökaivo.Maalämpökaivon toiminta perustuu siihen, että maan lämpö lämmittää kaivossa kiertävän nesteen. Mitä syvemmälle kaivo tehdään, sitä enemmän neste lämpiää.Tavallisesti maalämpökaivot ovat noin 200–300 metriä syviä, jonkin verran on tehty myös 600–700 metriä syviä lämpökaivoja. Koska Quantitative Heatin kaivo on 1 300 metriä syvä, pystyy se myös tuottamaan moninkertaisesti energiaa tavalliseen maalämpökaivoon verrattuna.Vielä kesällä Quantative Heat arvioi, että kaivosta olisi ollut mahdollista porata jopa kaksi kilometriä syvä, jolloin se olisi tuottanut myös enemmän energiaa.Quantative Heatin syvälämpökaivohankkeita on viritteillä Espoossa Finnoon rakenteilla olevassa kaupunginosassa sekä Helsingin Koskelassa. Finnoossa Quantitative Heatin maalämpökaivosta olisi tarkoitus saada lämpöenergiaa useampaan kerrostaloon sekä päiväkotiin.