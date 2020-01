Espoo

Onko tässä Suomen säälittävin jalkapallokenttä? Maalit seisovat kuraisella työmaalla ja pallo voi pudota louhi

Näky

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastaus on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keilaniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy