Kulttuuri on ”homojen ja akkojen” hommaa, minulle perusteltiin – ”Kovien jätkien” urheilupuolue pitää Espoota

ja liikunta ovat yhtä tärkeitä terveelle ihmiselle. Espoossa on koulutettua väkeä. Koulutus ja kulttuuri korreloivat keskenään.Valitettavasti näin ei ajatella Espoon kaupungin luottamus- ja virkamiesjohdossa. Espoossa on 14 erilaista liikunta- ja uimahallia ja lisää on tulossa. Kaikki ovat aivan tarpeellisia. Kulttuuripuolella on vain yksi uudisrakennus, Kulttuurikeskus, jota sitäkin aiotaan purkaa.Aikanaan kun taistelin WeeGeen ja Emman puolesta ”Kovilla jätkillä” oli seuraavia argumentteja: ”Kulttuuri on homojen ja akkojen hommaa” ja ”Kulttuurirahat ovat pois kouluilta ja terveyskeskuksista”, (liikuntarahat eivät siis ole). ”Kulttuuri on vain turha menoerä”. ”Helsingissä on tarjolla riittävästi kulttuuria”. Niin on, ja siellä miesten joukkueet eivät tee konkursseja ja putoile liigoistaan.Tosin ensimmäinen kommentti pitää sikäli paikkansa, että naiset ovat yliedustettuina kulttuuririennoissa ja juuri siksi kulttuuri ei saa valtuustolta rahaa. Valtuuston naiset haluavat olla ”kovia jätkiä” tai ainakin heidän kavereitaan ja tukevat lähinnä liikuntaa. Jos olisin väärässä, meillä olisi ollut jo pitkään toimiva teatteritalo, jossa kaikki toiminnot olisivat teatterin yhteydessä, eikä suunniteltaisi torsoa. Ensimmäinen poliittinen päätös omasta teatteritalosta tehtiin jo 2005.Kysehän on edellä mainittujen toimialojen virkamiesten ja lautakunnan aktiivisuudesta. Ulkopuolisesta näyttää siltä, että liikuntalautakunta on urheilun etujärjestö kaupungin sisällä. Aivan hyvä niin. Kulttuurilautakunta taas on kulttuurin estolautakunta: se poisti budjetista viimeksi Espoonlahden ainoat kulttuuritilat ja supisti aluekirjastoa vastoin aiempien lautakuntien päätöksiä. Lähes 60 000 asukkaan Espoonlahdessa on enää vain yksi vaatimukset täyttävä kirjasto, sekin omakotialueella ja palveluiltaan rajoitettu.