Tuntemattomien nuorten joukkio piinaa lavatanssijoita Espoossa: ”Apua ei saa oikein mistään”

häiriköivät Espoon lavatanssijoiden harjoituksia Iivisniemen koululla Kaitaalla. Yhdistyksellä on harjoitukset koululla kahdesti viikossa.Ensimmäisen kuukauden aikana häirintä oli lähinnä ikkunoiden ja ovien paukuttamista, kertoo tanssinopettaja Eija Kormi https://www.hs.fi/haku/?query=eija+kormi Espoon lavatanssijat ry:stä.Viime aikoina häirintä on kuitenkin pahentunut. Nuoret ovat muun muassa teljenneet liikuntasalin oven ulkopuolelta kahdesti.”Ensimmäisellä kerralla oli käytetty vain puutikkuja, mutta toisella kertaa he olivat jo selvästi varautuneet ja löytäneet jostain laudan, jolla oven sai kunnolla teljettyä”, Kormi kertoo.Tanssijat ovat molemmilla kerroilla päässeet ulos toista reittiä, mutta tilanteet ovat olleet ahdistavia.

