Latokasken päiväkodin ja samassa yhteydessä sijaitsevan koulun ikkunoita on rikottu useasti. Kuva on helmikuun lopulta. Kuva: Lukijan kuva

Latokasken päiväkotia ja koulua piinaa ilkivalta-aalto.

Alkuvuoden aikana päiväkodin kahdesta vessasta on rikottu ikkunat jo kolmesti. Sen lisäksi leikkihuoneesta, varastohuoneesta ja pääsisäänkäynnin vierestä on rikottu ikkunat.

Samassa yhteydessä sijaitsevan koulun ikkunat on rikottu kahdesti.

”Ne ovat olleet siinä mielessä pienempi paha, ettei sisempi ruutu ole hajonnut. Mutta aika tuskaisen tiuhaan näitä on tullut tuohon päiväkodin puolelle”, sanoo Espoon tilapalveluiden palvelutuotantopäällikkö Taneli Kalliokoski.

Yhden ikkunan korjaaminen maksaa hänen mukaansa noin tuhat euroa.

Kaupunki on ilkivallan edessä aika voimaton. Korjaus tilataan heti, kun ikkuna on rikottu, ja ilkivallasta tehdään aina rikosilmoitus. Kaupunki on myös tilannut koulun ja päiväkodin alueelle lisää valvontakameroita, Kalliokoski sanoo.

”Siellä on niitä jo pari kappaletta, mutta ne on ilmeisesti huomattu ja toimittu niiden katveessa.”

Hän kertoo, että kaupungilla on pohdittu myös vartioinnin lisäämistä alueella. Se on kuitenkin todettu tehottomaksi.

”Sitä pidetään aika, voisiko sanoa, toivottamana keinona siinä mielessä, että jos siellä vaikka vartija käy neljä kertaa vuorokaudessa, niin ei niiden kavereiden tarvitse silloin heittää kiveä, kun siinä on vartija. Sen takia teknistä valvontaa pidetään potentiaalisempana keinona.”

Oleskelua koulun pihalla ei myöskään aiota kieltää.

”Nuorisolle ei välttämättä ole juuri muita sopivia paikkoja olemassakaan alueella. Emme me haluta siihen lähteä, että siellä kielletään ajanvietto.”

Latokasken ilkivalta-aalto ei ole mitenkään poikkeuksellinen. Vastaavia tulee aina silloin tällöin, Kalliokoski sanoo.

”Saattaa mennä vuosi niin, ettei käy yhtään mitään missään, mutta sitten saattaa jonkun vuoden aikana olla useammassakin paikassa. Eli kyllä nämä menevät vähän kuin aaltoina.”