Työhuoneessa omakotitalon alakerrassa on useampi rekki täynnä lastenvaatteita. Ne ovat espoolaisen Kirsti Ylikosken ompelemia. Ylikoski laskee tehneensä ainakin satoja, ellei jopa yli tuhat vaatetta lapsille.

Se on paljon siihen nähden, että suurimman osan vaatteista hän on tehnyt viimeisten parin vuoden aikana. Neljä vuotta sitten Ylikosken elämä muuttui, kun hän yllätykseksi itselleenkin päätti ryhtyä lastenvaatteita tekeväksi yrittäjäksi.

Ylikoski oli jo jättänyt taakseen uransa tutkijana ja konsulttina ja vietti eläkepäiviä, kun hän osti kangaskauppana toimineen Viljamin Puodin.

”Olen toki neulonut ja tehnyt käsitöitä muun elämän ohessa lapsesta asti, mutta en ole mitenkään ajatellut, että minusta tulisi lastenvaatteiden suunnittelija tai tekijä”, Ylikoski kertoo.

Viljamin Puodin vaatteet tunnistaa esimerkiksi niissä seikkailevasta Ulla-Maj Saarisen suunnittelemasta pandasta. Ylikoski viehättyi kankaiden kuoseista, joista monet muutkin ovat suomalaisten suunnittelijoiden käsialaa.

Aluksi Ylikoski jatkoi kankaiden myymistä. Hän kuitenkin huomasi, että pelkkä kankaiden myyminen on melko työlästä ja että myynti keskittyy pitkälti verkkokauppaan.

Ylikosken käsissä pieni kangaspuoti muuttuikin pian lastenvaatemerkiksi, kun asiakkaat kyselivät häneltä vinkkejä, mitä kankaista voisi ommella.

”Se oli se sysäys ruveta ompelemaan ja näyttämään, mitä niistä voi tehdä. Vaatteiden suunnittelu ja tekeminen lapsille veivät mennessään.”

Ulla-Maj Saarisen suunnittelema panda seikkailee useissa kuoseissa. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Samankaltaisia pikkuruisia lastenvaatemerkkejä ja -kankaita myyviä yrityksiä on Suomessa muitakin. Ylikoskella itsellään ei ole halua tai tarvetta laajentaa toimintaa, vaan hän haluaa toimia paikallisesti.

Yrittäjänä toimimisessa jopa haastavinta on hänen mielestään se, kuinka yrityksen toiminnan voi pitää pienenä mutta kannattavana.

Ongelmana on, että esimerkiksi vaatetuotannossa ansaintamalli perustuu teolliseen massatuotantoon. Ylikoski ottaa esimerkiksi kankaiden tilausmäärät.

”Jos haluaisin tilata jotain kangasta meidän omalla kuosillamme, minun pitäisi tilata sitä noin 400 metriä. Se tarkoittaa noin 800:aa vaatetta, ja minä yritän tehdä pienesti. Taloudessa kaikki perustuu paljouteen, mutta se tehdasmaisuus ei sovi tähän minun juttuuni.”

Ylikosken mielestä esimerkiksi vaatetuotantoon pitäisi löytää rinnakkaisia toimintamalleja, jotka tukisivat aiempaa paremmin myös pienyrittäjyyttä. Hän uskoo, että se säästäisi myös ympäristöä, jos tuotteita tehtäisiin enemmän käsityönä.

”Usein käsityönä tehtyyn tuotteeseen syntyy sellainen arvo, ettei sitä heitä yhtä helposti roskiin kuin massatuotettua tavaraa.”

Kirsti Ylikoski ompelee kaikki vaatteet Saunalahdessa kotonaan sijaitsevassa työhuoneessa. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Vaatteiden tekeminen menee Ylikoskella kausissa. Välillä ompelukone surraa hänen työhuoneellaan lähes yötä päivää, kun toisina hetkinä se saa rauhassa pölyttyä kuukausiakin. Vaatteiden mallit ovat melko yksinkertaisia, koska kuosit itsessään ovat näyttäviä.

”Kun saan jonkin idean, innostun ja olen flow-tilassa. Silloin syntyy paljon. Olen myös oppinut, että sen jälkeen tarvitsen aikaa rauhoittua.”

Sekään ei ole hänen mukaansa tyhjää aikaa, sillä silloin Ylikoski useimmiten aloittaa yhden lempipuuhistaan eli neulomisen. Hänelle käsitöiden tekeminen on myös tärkeä tapa rauhoittua ja käyttää luovuutta.

”Samalla kuitenkin saa silmukka toisensa jälkeen jotain konkreettista aikaiseksi.”

Viime aikoina Ylikoski on esimerkiksi neulonut keskosvauvojen nuttuja. Varsinkin neulomisen hän haluaa ajatella yritystoiminnan sijaan enemminkin harrastuksena, josta saa rahaa.

”Neulomisessa ei koskaan pääsisi kovin suurelle tuntipalkalle. Työtä tehdään kaksikymmentä senttiä tunti, jos rupeaisin sitä laskemaan.”

Parissa vuodessa vaatteita on syntynyt useita satoja. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Ylikoski kokee, ettei hänellä ole liian suuria taloudellisia paineita onnistua, koska hän aloitti tekstiilialan yrittäjänä vasta eläkkeellä.

Eläke on tuonut joustoa tekemiseen. Kukaan muu ei määritä, kuinka nopeasti ja milloin Ylikoski vaatteita valmistaa.

Yhden naisen yrityksessä varsinaiselle myymiselle jää vain vähän aikaa suunnittelun ja toteutuksen ohella.

Ylikoski on todennut, että hänelle pop up -myymälät ovat hyvä keino tuoda tuotteita myyntiin verkkokaupan ohella. Viime kesänä hän piti pop up -myymälää Naantalissa ja syksyllä kauppakeskus Ainoassa Espoossa.

”Sitten jaksaa taas tehdä tätä, kun on nähnyt ihmiset, jotka näitä ostavat, ja lapset, jotka näitä käyttävät.”