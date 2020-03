SiteWide ContentPlaceholder

Taiteilija Olavi Martikainen maaliskuussa 1970. Alkuperäinen kuvateksti kertoo: ”Suomen viimeisen boheemin töitä on näytteillä tästä päivästä lähtien Tallin vintillä”. Kuva: Eero Ikäheimonen

Suon piti tuoda vapautta, mutta se toi kuoleman

Ruumis kuuluu juopolle. Näin aikalaiset todennäköisesti ajattelivat, kun he nostivat satunnaista vainajaa sammalikosta Mankkaalla. Se, miten ruumis päätyi sinne, on surullinen tarina miehestä, joka halusi vain maalata rauhassa. Se on Olavi Martikaisen tarina.

Pienikokoisen miehen elämä oli päättynyt metsään kuusten keskelle. Vainajan vierellä maassa lojui kaksi punaviinipulloa. Suurempi oli juotu tyhjäksi, pienempi oli puolillaan. Ruumista noutaneet tuskin tiesivät, kuka sammalikossa makasi, mutta pulloista ja ulkomuodosta saattoi päätellä paljon: pultsari, dena, spurgu, metsien mies.